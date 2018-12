© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Doveva essere una sfida salvezza. Doveva essere un match da dentro o fuori. Doveva, appunto. Il dramma sportivo continua, con il Matera che anche a Rieti giocherà con la squadra Berretti e i titoli di coda sul risultato sembrano pressoché scontati.C’è un ex di turno che analizza il delicato momento in casa biancazzurra. Davide è il suo nome, Dionigi il cognome. La sua parentesi sulla panchina del Matera è stata sfortunata, solo 5 partite (con 5 punti) prima dell’esonero nella stagione 2015/16.Però è rimasto legato alla città. Lui che una storia simile l’ha vissuta pochi anni fa, ma allora le cose andarono diversamente. Riavvolgiamo il nastro, torniamo indietro di sette anni. Stagione 2011/2012, il Taranto gioca praticamente l’intera stagione senza percepire un solo euro ma i giocatori decidono di scendere sempre in campo, fino in fondo. E quel Taranto batté molti record in serie C; a fine anno, sul campo, vince il campionato con 70 punti, ma c’è quel pesante -7 in classifica che consegna il primo posto alla Ternana (65 punti); i pugliesi finiscono quindi secondi e perdono la semifinale playoff con la Pro Vercelli.«È una triste storia per tutto il calcio. Mi dispiace tantissimo per la città e la piazza. Secondo me è anche il frutto del lavoro di gestioni precedenti, l’anno scorso non se la passarono tanto meglio. Sì, a me è successo a Taranto. Lì trovai un grande gruppo che decise di onorare fino all’ultimo la maglia per amore della città. I giocatori si aiutavano a pagare le bollette e, non avendo i soldi per l’affitto, si ospitavano in casa. Anche io non presi praticamente nulla e quel poco che mi venne dato decisi di lasciarlo ai giocatori. Ma purtroppo queste favole non vengono ricordate, si rimarcano solo i drammi sportivi».«Diciamo che l’amore con il presidente Columella non è mai sbocciato, avevamo divergenze su tutto, non solo dal punto di vista tecnico e tattico. Mi completarono la squadra all’ultimo e mi cacciarono dopo l’ottimo pareggio, 1-1, contro il Foggia di De Zerbi. Alla fine è stato meglio così, non c’erano le condizioni per continuare».«Con noi hanno sempre rispettato gli impegni presi. Il presidente Columella però ha speso tanto per il club, ha investito molto per salire in serie B e poi, se non vinci, ti ritrovi purtroppo in situazioni economiche non facili».«In due occasioni, contro il Catanzaro meritava molto di più con 2-3 palle gol all’inizio, con la Reggina invece è stato un suicidio calcistico. Anche contro la Juve Stabia mi hanno riferito che ha giocato una gran bella partita. I laziali comunque si salveranno facilmente; anzi, dirò di più, se riescono a sistemare qualcosina in difesa possono ambire ad un posto nei playoff».«Vista la scarsità del campionato ad una squadra giovane e in salute come il Rieti nulla è proibito. Il girone C quest’anno si è indebolito, è inferiore agli altri due. Tolte 4-5 formazioni il resto è livellato, ma i laziali sono assolutamente superiori a quelle di bassa classifica».«Gli amarantocelesti giocano un bel calcio, all’attacco, sfrontato, quello che piace a me. Io e il mio staff studiamo molto la loro fase offensiva perché interessante. Gondo è un giocatore forte, ha corsa e gamba. Tutta la squadra è giovane, corre e propone tanto, mi piace il modo di Cheu di interpretare il calcio. In difesa però qualcosa andrebbe sistemato perché subiscono troppi gol».«Io non guardo la storia del club ma la mentalità di una squadra. E devo dire che la filosofia del Rieti si sposa molto bene con il mio modo di intendere il calcio. Questi sono già presupposti importanti da cui partire».