RIETI - Le farmacie Asm aderiscono alla giornata mondiale del diabete promossa da Diabete Italia Onlus in collaborazione con Assofarm e nell’ottica di contribuire all’importante azione di prevenzione. La giornata mondiale del diabete è domani, mercoledì 14 novembre, quando sarà possibile effettuare il controllo gratuito della glicemia, la mattina dalle 8.30 alle 13 presso la farmacia Asm 4 in via Martiri delle Fosse Reatini, il pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30 presso la farmacia Asm 3 in via Don Mario D’Aquilio a Santa Rufina. L’accertamento sarà accompagnato dalla distribuzione di materiale informativo, già in distribuzione presso tutte le farmacie Asm, contenente indicazioni utili per prevenire l’insorgenza del diabete e riconoscerne i sintomi.Il diabete è una malattia in forte espansione nel mondo. In soli 17 anni, dal 2000 al 2017, la prevalenza è passata dal 4,6 al 9,1 per cento della popolazione. Si parla di un totale di 425 milioni di persone con diabete nel mondo, a un terzo delle quali la malattia non è stata diagnosticata. Di questi 4 milioni sono gli italiani.La parola d’ordine diventa quindi prevenzione e le farmacie Asm coerentemente con la propria mission hanno da tempo avviato dei percorsi a sostegno di questo importante aspetto. Recentemente presso la farmacia Asm 1 si è tenuto lo screening gratuito per la misurazione della densometria ossea per la prevenzione dell’osteoporosi, con questa ulteriore iniziativa si rafforza l’impegno che quotidianamente viene espresso per informare la clientela e sensibilizzarla all’importanza dell’assunzione di corretti stili di vita.