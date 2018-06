di Christian Diociaiuti

RIETI – La svolta societaria tanto attesa è arrivata. Curci, alla ricerca di un socio, ha annunciato di aver trovato l’accordo «con una holding europea» su cui però ancora c’è un velo che ne nasconde i tratti: chi sono gli esponenti? Con il closing atteso a cavallo tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, ci sarà spazio poi per una conferenza stampa con Curci e soprattutto la nuova proprietà e i suoi esponenti, in modo da potersi togliere definitivamente ogni curiosità sulla nuova realtà. Nel frattempo tutti rimangono alla finestra: tifosi, dipendenti del Rieti, staff e giocatori. Incluso il direttore generale Pierluigi Di Santo.



IL DIRETTORE GENERALE

«Di questa trattativa non me ne sono occupato io». L’ammissione è del dg Pierluigi Di Santo, artefice di due promozioni del Rieti. «Se il presidente ha fatto questa scelta, mi fido di lui, significa che l’ha fatto per il bene dei colori - aggiunge - Non posso che essere contento. Dovessero esserci le condizioni per proseguire nei rapporti, ben venga. Non nascondo che, se dovessi non far più parte del progetto del Rieti calcio, mi dispiacerebbe. A Rieti sono affezionato, ho dato tanto e ricevuto tanto. Normale che dopo aver vinto la seconda volta qui, mi piacerebbe fare come ho fatto nel 2005, almeno un anno di C. Dispiacerebbe non poter contribuire dopo questa cavalcata a non fare ancora qualcosa per questa città. Ora – aggiunge - ci sarà un’altra proprietà e ci sarà da capire che tipo di progetto vorrà sostenere. A me interessa l’aspetto tecnico. Ma non sta tutto a me. Immagino a breve ci sia un incontro». Di Santo è corteggiato: le voci lo danno particolarmente gradito a Latina. «Non nascondo che qualche contatto c’è stato, ma ho aspettato il Rieti, rispetto dei colori e di Riccardo. Lo rifarei altre volte». Insomma, la corte non manca, ma la voglia è grande di dare continuità a quanto iniziato ormai due stagioni fa, replicando quanto fatto anche nel 2005. Ma direttore ci faccia un nome, un’indiscrezione: vero che sono greci? «Rispetto la parola data a Curci. Da me non avrete nulla».

