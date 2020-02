RIETI - La contestazione dei tifosi, al termine di Rieti-Teramo, non ha di certo risparmiato la dirigenza. In primis l'amministratore delegato Roberto Di Gennaro, il quale mentre usciva dal tunnel degli spogliatoi per imboccare sul piazzale della tribuna centrale, si è imbattuto nella ferocia verbale della gente che lo ha invitato - molto poco elegantemente - a lasciare l'impianto, dopo l'ennesima figuraccia stagionale.



Ma al di là della "disavventura" dell'ad irpino, quello che va sottolineato in questa fase è la più totale assenza di una figura societaria che ci metta la faccia, che dica qualcosa, che si metta tra l'ambiente e la squadra per spiegare quello che sta accadendo, dove si più arrivare e il perché di tutta questa confusione, accentuata da un silenzio-stampa che va avanti ormai dal 24 gennaio scorso e che invece di preservare la serenità di calciatori e staff tecnico, non fa altro che acuire l'irritazione ed il distacco verso l'ambiente amarantoceleste