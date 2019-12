RIETI - E' scattata questa mattina, 27 dicembre, la " IX edizione del Memorial Italo Di Fazi", torneo di basket giovanile intitolato alla memoria dell'indimenticabile dirigente dell'Amg Sebastiani Rieti. Tra i protagonisti dell'epopea Sebastiani, Di Fazi contribuì in maniera determinante a portare il basket reatino ai vertici nazionali e europei, con la conquista della Coppa Korac nel 1980 e diverse memorabili campionati in massima serie. Ormai da nove anni, La ForestaSmall assieme ai figli Paolo e Claudio, tecnici del club reatino, organizzano il torneo nel periodo natalizio: quest'anno gare dal 27 al 29 dicembre, giorno delle premiazioni al PalaCordoni di Rieti. Il torneo è riservato alle categorie Under 14 e Under 16.



U16: Foresta, Npc Willie, Sabina Bk, Tiber Roma



U14: Marino, Romana, Foresta e Chieti © RIPRODUZIONE RISERVATA