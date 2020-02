RIETI - Cade da una scala a pioli, usata per salire sul tetto della sua abitazione e svolgere dei lavori di manutenzione. L’incidente è accaduto al chilometro 37 della via Salaria nella tarda mattinata di oggi.



Angelo Lupetti, 70 anni, residente nella frazione farense di Borgo Quinzio, già consigliere comunale di Fara Sabina fino al 2011 e consigliere provinciale, si trova ora al Gemelli di Roma, dove è arrivato in eliambulanza. © RIPRODUZIONE RISERVATA