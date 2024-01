Detenuto fugge con le manette ai polsi alla polizia penitenziaria durante il trasferimento dal carcere al Tribunale per partecipare a un'udienza. Ripreso in piazza della Repubblica

RIETI - Detenuto di colore trasferito dal carcere al Tribunale per presenziare a un'udienza in Tribunale è fuggito al controllo della Polizia penitenziaria, addentrandosi per le vie del centro storico. Il detenuto è fuggito con le manette ai polsi.

In questo momento lo stanno crrcando pattuglie dei carabinieri e della polizia di Stato. Ben otto equipaggi sono impegnati in questa caccia all'uomo in fuga.

L'uomo è stato ora accerchiato e ripreso in piazza della Repubblica.