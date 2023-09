Allo Scopigno il derby Fc Rieti-Cantalice, tanti ex in campo. Le aspettative dei tecnici

RIETI - Esordio del Fc Rieti allo Scopigno. Gli amarantocelesti, dopo essere usciti vittoriosi (1-2) nel derby storico contro la Viterbese, si giocano un altro derby, quello tutto reatino contro il Cantalice. Domani alle 15:30 si accendono i riflettori.

Le due formazioni arrivano alla gara dopo aver raccolto tre punti in due uscite difficili nella prima giornata. Per il Cantalice è il secondo derby consecutivo dopo l’1-0 sul Poggio Mirteto. Sfida che ha un sapore speciale per tanti giocatori in maglia amarantoceleste tra cui più di tutti Simone Pezzotti, un grande ex che ha già messo il suo nome sul tabellino nella passata uscita. Fra gli ex ci sono anche Nobile, Parente, Cavallari, Cardini. Insomma, tanto Cantalice in questo Fc Rieti.

Le parole dei tecnici

Fabrizio Ferrazzoli, tecnico del Fc Rieti: «Ci aspetta una partita complicata perché il Cantalice ha un organico ben rodato, che gioca da anni con la stessa intelaiatura e tatticamente è ben messa in campo da un tecnico preparato come Simone Patacchiola.

Noi siamo in crescita, il gruppo è carico e ha individuato in Cavallari, Tramontano e Pezzotti i punti di riferimento attraverso i quali puntare forte per trovare la via del gol. Siamo sulla strada giusta, ma servirà dare continuità al risultato di domenica perché sarà una stagione impegnativa».

Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice

«Abbiamo la consapevolezza di affrontare la squadra più attrezzata del campionato cercheremo con umiltà di fare bella figura anche se sarà durissima».