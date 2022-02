Real Sebastiani-Npc, il derby è servito tra certezze, incognite e il pass per le final eight di Coppa

RIETI - Real Sebastiani-Kienergia Npc, finalmente. Dopo due rinvii e più di 4 mesi dall’unico precedente (85-82 per la Npc), torna il derby di Rieti (PalaSojourner, ore 20.30) che sarà giocato davanti a 720 spettatori (capienza al 35%, biglietti esauriti). Sentimenti e umori diversi per Real e Npc, anche se entrambe arrivano da cocenti sconfitte.

L'obiettivo

Dopo una settimana a nervi scoperti, Ndoja e compagni vogliono ritrovare un po’ di tranquillità in campo. L’esonero di Finelli, la sfuriata diventata subito virale di Pietropaoli, la meteora Ducarello, il viaggio di ritorno di Finelli fanno da contorno a una squadra reduce da tre sconfitte consecutive, ma che comunque in caso di vittoria potrebbe coltivare chances per centrare l'ultimo posto per le finale eight di Coppa Italia (a patto che Rimini perda il recupero di stasera con Jesi o quello del 16 febbraio con Ancona) e cancellare una prima parte di stagione fin qui molto al di sotto delle aspettative, dando inizio a un nuovo percorso. Una vittora della Npc invece darebbe al team di Ceccarelli la certezza di essere fra le prime otto nella tre giorni in programma dall'11 al 13 marzo dove si assegna il secondo trofeo stagionale.

Le squadre

Out Ghersetti, non al top Chiumenti e Ndoja. È padrona del proprio destino invece la Kienergia: con una vittoria Ceccarelli e i suoi festeggerebbero l’accesso alla Final Eight. Il passo falso di Senigallia è stato già archiviato con una bella strigliata e stasera in campo, Ceccarelli lancerà l’ultimo arrivato Manuel Saladini, soffiato nei giorni scorsi proprio ai cugini del Real.

Qui Real Sebastiani

Matteo Mattioli, assistente allenatore del Real Sebastiani: «Questi impegni ravvicinati non ci sono stati affatto d’aiuto, perché oltre ad aver generato diversi acciacchi muscolari, ci hanno tolto energie e lucidità. È un momento difficile, i risultati e le prestazioni non ci stanno sorridendo, ma è proprio in situazioni come queste che bisogna stringere i denti, recuperare tutte le forze a disposizione e, con uno scatto d’orgoglio, provare a invertire la rotta. Il derby è sempre una partita a sé, che spesso e volentieri sfugge a qualsiasi tipo di pronostico: noi non ci arriviamo sicuramente nel migliore dei modi, ma i ragazzi hanno una gran voglia di giocarsela perché in palio ci sono due punti fondamentali in chiave-classifica. Rispetto alla sfida con Cesena, restano in dubbio le presenze di Chiumenti e Ndoja, entrambi usciti con un problema muscolare dal campo: proveranno stamattina durante la sessione di tiri e valuteremo le loro condizioni».

Qui Npc

Gabriele Ceccarelli, coach della Kienergia presenta così il derby: «Seguivamo Saladini in estate. Di recente in A2 a Mantova era impiegato poco. Ha voglia di giocare. Ha svolto un solo allenamento con noi ma si ambienterà facilmente. Aumenterà il nostro potenziale offensivo. È più attaccante e tiratore di Franco, che è un difensore non facilmente sostituibile. Ma Manuel sarà comunque un’ottima spalla per Antelli e riporterà a otto le nostre rotazioni base - mentre sulla partita di stasera - Dobbiamo evitare di bloccarci come capita talvolta. Viviamo un po’ di parziali, dobbiamo migliorare l’esperienza e saperci gestire meglio. Non dobbiamo pensare alle difficoltà del Real. Questa situazione lo rende ancora più insidioso: ha veterani che hanno tanta esperienza e hanno visto di tutto. Sanno come reagire e punire ogni errore. Le final eight non erano previste però siamo in corsa: qualificarci coronerebbe un’ottima prima parte di stagione legittimando i nostri sforzi».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: 1 Tchintcharauli, 3 Chiumenti, 8 Dieng, 7 Stanic, 10 Contento, 11 Loschi, 13 Piccin, 21 Piazza, 25 Ndoja, 33 Okiljevic. All. Finelli.

Kienergia Npc Rieti: 0 Testa, 3 Papa, 4 Cortese, 6 Vujanac, 8 Del Testa, 13 Tiberti, 15 Saladini, 21 Broglia, 22 Antelli, 23 Timperi. All. Ceccarelli.

Arbitri: Roca (Av) e Guarino (Cb).