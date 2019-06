LE SEMIFINALI

RIETI – Eretum e Real Monterotondo saranno le finaliste della Coppa Provincia U15. Grande entusiasmo per le due compagini, autrici di un campionato concluso rispettivamente in seconda e terza posizione. Lo scontro decisivo per la Coppa è in programma per domenica mattina al campo Gudini di Rieti in via Fratelli Cervi (orario da definire).Tra le mura amiche, il Real Monterotondo Scalo supera 5-3 il Casali Poggio Nativo dopo i tempi supplementari. I padroni di casa vanno a segno con Turi, Ahmed, Melilli e due volte con Moretti, mentre agli ospiti non bastano la doppietta di Esposito e la rete di Lesyk. Andrea Colantoni, mister del Casali: «La partita è stata bella e sofferta. Al termine del primo tempo vincevamo per 3 a 1 e alla formazione di casa era stato concesso un rigore dopo quattro minuti di gioco. Il secondo gol del Real è stato convalidato dall'arbitro, che ha ritenuto che la palla avesse superato la linea del portiere. Successivamente c'è stato il pareggio e siamo andati ai tempi supplementari. Con tanto rammarico, credo che siamo stati penalizzati molto da questi due episodi che hanno di fatto rimesso gli avversari in gara. I miei ragazzi, stanchi e nervosi per quanto accaduto nei tempi regolamentari, sono andati in svantaggio, cedendo così la finale ai romani. Complimenti al mio gruppo, soprattutto per la grande onestà che ha sempre dimostrato dentro e fuori dal campo. È stato bello constatare che una squadra proveniente da un paesino come il nostro abbia potuto competere con tutti».Eliminato anche lo Sporting Rieti. Ospiti dell’Eretum Monterotondo, i reatini vengono sconfitti 4-0.