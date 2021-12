Derby amaro per il Rieti: il giudice sportivo infligge lo 0-3 a tavolino contro la Flaminia per «responsabilità oggettiva»

RIETI - Manca la "causa di forza maggiore" e per il giudice sportivo Rieti-Flaminia: deciso lo 0-3 a tavolino in favore della formazione civitonica. Peggior modo per concludere il 2021, la società amarantoceleste non poteva trovarlo e nonostante i sentori di un possibile recupero del match, che da giorni aleggiava negli uffici del club, c'è la constatazione di un'altra sconfitta stagionale - seppur d'ufficio - che toglie al Rieti l'opportunità di recuperare terreno in classifica.

Le motivazioni

Leggendo il comunicato diramato ieri dalla Lega, il giudice sportivo dopo aver letto sia il ricorso della Flaminia Civita Castellana (che tra l'altro chiedeva la pena minima, tant'è che non è scattato il -1 in classifica, ndr) nonché il report del direttore di gara, ha stabilito che i presupposti per giocare c'era tutti visto che le condizioni del terreno di gioco erano idonee, fatta eccezione per la "squadratura del campo" per la quale scatta inevitabilmente la responsabilità oggettiva. Si farà ricorso? Probabilmente no, vista l'articolazione di una sentenza che richiama più di un articolo delle NOIF che depongono solo ed esclusivamente a favore della Flaminia Civita Castellana.