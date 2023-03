Borgorose, sfonda a calci la porta del Santuario di Sant'Anatolia, denunciato dai carabinieri

Venerdì 3 Marzo 2023, 11:29







RIETI - I Carabinieri della Stazione di Borgorose hanno denunciato in stato di liberta alla Procura della Repubblica di Rietl un sessantenne del luogo, per danneggiamento aggravato ai danni del Santuario di Sant'Anatolia.

L'uomo, due giorni orsono, in evidente stato di alterazione, ha sfondato, con violenti calci, la porta d'ingresso del Santuario, introducendosi all'interno del luogo di culto, senza asportare nulla.

Il parroco, appena si è reso conto dell'accaduto, ha contattato i Carabinieri della Stazione di Borgorose, che si sono Portati immediatamente sul posto e, ne1 prendere visione delle immaglni del circuito di videosorveglianza sono riusciti ad identificare l'autore del danneggiamento.