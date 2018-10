RIETI - I vigili del fuoco di Rieti sono intervenuti oggi intorno alle ore 12.10 nel territorio del comune di Collegiove per portare soccorso a una persona anziana, residente a Roma, che risultava dispersa in zona, mentre raccoglieva delle castagne.



Il disperso è stato poi ritrovato privo di vita da alcune persone del luogo. Presenti in posto sia i carabinieri della locale stazione che i sanitari del 118.



A un primo esame sembra trattarsi di un malore che ha colpito l'uomo. Ultimo aggiornamento: 18:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA