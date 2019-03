© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Trentacinque presenze in totale, una finale di Coppa Italia raggiunta (persa con l’Alessandria) e un quarto di finale di playoff disputato (sconfitta con il Sudtirol). A tutto questo va ad aggiungersi un’espulsione rimediata contro il Pro Piacenza e un infortunio piuttosto serio che lo ha tenuto lontano dai campi, per più di un mese, nella passata stagione.C’è di tutto in un anno esatto di permanenza di Andrea De Vito a Viterbo, arrivato nel gennaio del 2018 dal Siracusa. Nel mercato di riparazione fu una corsa a tre sulla fascia sinistra, alla fine la spuntò lui su Sergio Sabatino dell’Arezzo (ora alla Triestina) e Giuseppe Agostinone della Virtus Francavilla (ora all’Alessandria) e arrivò alla corte dell’allora tecnico Stefano Sottili.Tra campionato e Coppa Italia, le presenze nella scorsa stagione furono 17 (incluse le 6 nei playoff), alle quali vanno ad aggiungersi le 18 di quest’anno, prima di passare nel mercato invernale al Rieti.Ora il destino vuole che Andrea De Vito, ad una trentina di giorni dal suo arrivo a Rieti, sfidi il suo recente-passato. Lui che è stato il botto finale, insieme al portiere Marcone, del mercato degli amarantocelesti, con l’affare concretizzatosi ad un paio d’ore dal gong, previsto alle ore 20 del 31 gennaio.Un mese fa di questi tempi, precisamente il 27 gennaio, era titolare fisso nella Viterbese e nessuno lasciava presagire ad un suo addio. Ma proprio quel giorno, contro il Bisceglie, qualcosa si rompe. Parte da titolare e dopo appena 39 minuti di gioco viene sostituito da Sini, richiamato in panchina dal nuovo tecnico Calabro. Era ammonito ma mancava poco alla fine del primo tempo e quello fu un segnale di rottura, non rientrava più, improvvisamente, nei piani della società, complice anche l’arrivo di Daniele Mignanelli dall’Ascoli: «Purtroppo questo è il calcio - spiega De Vito -. Posso dire di essere rimasto deluso perché, fino ad allora, mi avevano detto che non mi avrebbero mai ceduto e quindi non ho mai preso in considerazione altre offerte, nonostante varie società mi avessero cercato».A quel punto è molto abile il Rieti a cogliere al volo l’occasione, con il mister Capuano che è stato decisivo nel convincere il giocatore a venire a Rieti: «Ho sempre stimato Capuano e il suo modo di giocare - dice De Vito -. Mi ha chiamato un paio di volte ma mi ha convinto sin dalla prima occasione che ci siamo sentiti. Sono colpito dalla sua determinazione, unico nel caricare i suoi giocatori. Gli sono molto grato perché mi ha fatto sentire molto importante».Contratto fino al 30 giugno. «È stata una scommessa sia mia che della società e abbiamo deciso per questa formula. Speriamo di fare bene e di poter continuare insieme anche in futuro».Un difensore d'esperienza, classe 1991, che può agire anche da esterno sinistro a centrocampo nella linea a 5 disegnata da Capuano (come alternativa a Zanchi) ma è stato preso per giocare nei 3 di difesa come braccetto sinistro e con la maglia amarantoceleste è sceso in campo tre volte, giocando sempre per tutti i 90 minuti. Molto utili i consigli del tecnico campano. «Noi nuovi ci siamo sentiti subito in un clima amichevole, a Rieti si sta molto bene, un ambiente tranquillo dove si può far bene. E poi Capuano è un allenatore molto preparato, lo sapevo già ma non mi aspettavo che curasse così a fondo ogni minimo particolare anche per noi difensori, ogni avversario lui sa già le contromosse da applicare. Con lui migliorerò ancora in fase difensiva perché la cura in maniera maniacale».La salvezza diretta resta l’obiettivo primario. «Vogliamo salvarci il prima possibile e sono convinto che ce la faremo. Non mi interessa del Siracusa, né del Bisceglie, né della Paganese, ma solo del nostro cammino».Sulla Viterbese non vuole fare polemica ma solo apprezzarne le qualità, di un giocatore in particolare: «Samuele Damiani è un centrocampista, classe 1998, con un futuro assicurato. È fortissimo, in lui rivedo Daniele Baselli, mio ex compagno al Cittadella. Anche in lui avevo previsto un futuro roseo e direi di averci pienamente azzeccato».