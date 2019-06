LA ROSA

RIETI – Bilancio molto positivo per il Cantalice U15. Dopo una grande lotta fino all’ultima giornata con l’Eretum Monterotondo, la squadra reatina si è aggiudicata il titolo provinciale e la promozione nei regionali.Abbiamo intervistato il suo allenatore, Renato De Dominicis, per fare il punto su una stagione sicuramente da ricordare.«È stata un’annata ricca di soddisfazioni, coronata con la vittoria del campionato e il salto di categoria. Complimenti ai ragazzi non solo per la determinazione e l’impegno, ma anche per l’educazione, grazie alla quale abbiamo ottenuto il Premio Disciplina. Un sentito ringraziamento a tutto lo staff, in particolare al team manager Enrico Marchioni e alla società Cantalice».«Quando si vince una competizione, si hanno sempre tanti bei ricordi. Nonostante ciò, il momento più indimenticabile della stagione è stato il successo in casa per 3-0 contro l’Eretum Monterotondo. Il grande sostegno dei numerosi tifosi durante la gara ha avuto un’importanza fondamentale. Congratulazioni all’Eretum per l’ottimo campionato. Abbiamo avuto l’occasione di competere con un avversario di livello».«Ormai sono tanti anni che faccio parte del mondo del calcio, ma ho sempre l’obiettivo di migliorarmi e di contribuire alla crescita dei ragazzi. Quest’ultimo biennio è stato molto gratificante: lo scorso anno, grazie al F.C Rieti, ho avuto la fortuna di disputare il campionato giovanissimi elite, mentre in questa stagione ho avuto il piacere di lavorare con un club serio ed organizzato. Per quanto riguarda il futuro in panchina, presto mi incontrerò con la società per stabilire come procedere. Chi vivrà, vedrà».Damiano Tulli, Emanuele Giovannelli.Leonardo Gentileschi, Matteo Colasanti, Matteo Manelli, Alessandro Dionisi, Cristian Lippoli, Edoardo Brocchieri, Gianmarco Campanelli.Simone Leonardi, Giammaria Piras, Francesco Battisti, Riccardo Filippi, Vitor Raganella, Riccardo Vannozzi.Damiano D’Angeli, Gabriele Tavani, Francesco Battisti, Andrea Maioli.Renato De Dominicis.Luca Verdecchia.Giordano Miriello.Federico Provaroni.Enrico Marchioni.Domenico Tavani, Attilio Dionisi.