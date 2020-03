© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In un momento così complicato un’idea geniale e del tutto originale porta la firma di Gianluca De Ambrosi e sua moglie Chiara, che pochi giorni fa hanno lanciato il sito basketgiovanile.com. Una fantastica trovata per De Ambrosi, tra i più prolifici cannonieri della sua generazione, con un passato importante tra Rieti, Faenza, Ancona e Chieti su tutte, da anni allenatore nazionale nei settore giovanile, prima nella Npc, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile, e da questa stagione nella natia Mestre, sulla panchina della Leoncino.Visto lo stop forzato, l'ex Npc ha pensato bene di condividere con i suoi ragazzi video sui fondamentali e mettendosi così in gioco sotto questo nuovo punto di vista: il coach si è sentito in dovere di rimanere in qualche maniera vicino ai suoi allievi, spronandoli a rimanere in forma e auspicando il ritorno in palestra nel più breve tempo possibile.Ne è venuto così fuori un progetto davvero interessante, con una piattaforma interamente dedicata ad allenamenti individuali, che non è passata inosservata tra giocatori, tecnici, addetti ai lavori, ma anche semplici appassionati, che hanno mostrato il loro consenso verso la lodevole iniziativa dell’ex bomber della Sebastiani.«Era da un po' di anni che Chiara mi aveva proposto di iniziare questo progetto e in questo momento di grande difficoltà ho sentito la necessità di stare vicino in qualche modo ai miei ragazzi e a tutti quelli che amano questo meraviglioso sport - racconta a Il Messaggero coach De Ambrosi - Quindi ho deciso di iniziare a fare dei tutorial con esercizi mirati al miglioramento individuale, senza la necessità di un canestro o di un grosso spazio, ma direttamente in casa, in cortile o in terrazzo».In attesa che questo periodo passi in fretta, il coach dà a tutti l'appuntamento sui campi da basket: «L'obiettivo non è solo migliorare i ragazzi e dargli elementi su cui lavorare, ma anche per tenere la mente occupata in passioni che sono per loro importanti, ancorarli alla realtà che speriamo di torneranno presto a vivere e di ritrovarci tutti in palestra migliorati non solo tecnicamente, ma sopratutto come persone».