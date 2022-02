Martedì 22 Febbraio 2022, 00:10

RIETI - Non si spengono gli echi e il clamore della visita del professor Davide Tutino (sprovvisto del Green pass, ma lasciato comunque entrare), giovedì scorso alla biblioteca “Peppino Impastato” di Poggio Mirteto. Dopo la presa di posizione del Comune mirtense che si è dissociato da quanto accaduto e dopo aver segnalato la vicenda alla Cooperativa affidataria del sistema bibliotecario per eventuali provvedimenti e dopo la ferma condanna da parte del consigliere regionale Fabio Refrigeri, la polemica e le diverse prese di posizione tengono banco sui social. Intanto, però, sulla pagina facebook della biblioteca di Poggio Mirteto, un post della responsabile, la signora Laura Daniela Tusa, rende noto la sua posizione sulla vicenda.

Le osservazioni. «In piena consapevolezza rispondo degli eventi accaduti in biblioteca il 17 febbraio, ma non ritengo utile alimentare polemiche sulla stupida legge del gp - scrive la responsabile della biblioteca mirtense. - Da super vaccinata, con tanto di “lasciapassare” imposto, ritengo inutile, dannoso e divisivo l’uso che se ne fa. Discriminante per quanti non possono entrare nei luoghi pubblici e, sopratutto, per quanti hanno perso il lavoro, attenendosi a una libera scelta, giusta o sbagliata che sia. La mia etica personale mi impone di dire basta. Conosco Davide Tutino, conosco la sua scelta e quando mi sono accorta che sarebbe entrato in biblioteca, l’ho accolto ben sapendo delle mie responsabilità. L’edificio, ex pretura, ospita non solo la biblioteca, ospita il mondo e per andare incontro e non contro, c’è bisogno di menti aperte. Rifarei dieci volte i vaccini che ci stanno portando fuori dalla pandemia, ma questa che viviamo è ben più grave. Ci allontana, ci indica come nemici, ci mette sul piede di guerra. È ora di rigettare questa legge che non ci salva da niente, ma ci impone un abisso mostruoso. Certa di essere nel giusto, se devo pagarne le conseguenze, lo farò».

Intanto i carabinieri di Poggio Mirteto intervenuti dopo che Tutino, sui social, aveva annunciato la volontà di entrare in biblioteca - come poi effettivamente ha fatto, sebbene sprovvisto di Green pass, aspettando le forze dell’ordine - hanno sanzionato sia il professore che la responsabile della biblioteca comunale.