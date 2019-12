© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Per Davide Rossi il sogno della finale è diventato realtà. Anche questa sera, il cantautore reatino ha dimostrato il suo indiscusso talento, affrontando con grande personalità le due manches a disposizione.Nel primo turno Davide ha portato sul palco della Candy Arena di Monza il brano "Toxic" di Britney Spears, ricevendo applausi dal pubblico, ma non ottenendo un riscontro molto positivo da parte dei giudici, escludendo Malika Ayane. «Tu sei bravo e sai cantare - ha dichiarato Samuel - Ma ancora una volta non riesco ad individuare il tuo preciso look artistico». Secondo Sfera Ebbasta, Rossi è un ottimo musicista, ma il brano di Britney Spears non si addice al suo stile. «Davide è in gamba» - ha detto Mara Maionchi, che però, rivolgendosi a Malika Ayane, ha chiesto dove vedrebbe Rossi tra 5 anni. La risposta della cantante è stata «Lo vedremo negli Stati Uniti a prenderci tutti a schiaffi». E poi, parlando a Sfera Ebbasta e Samuel, ha aggiunto che con Davide l'attenzione è stata posta sul genere soul.Per Davide arriva quindi la chance di partecipare anche alla veloce seconda manche, dedicata alle canzoni del cuore dei concorrenti in gara. Qui l'artista reatino ha proposto la tanto amata "Uptown Funk" di Mark Ronson e Bruno Mars. Subito dopo le esibizioni dei cantanti, i giudici hanno affermato di aver apprezzato l'interpretazione di Rossi.Alla fine di questo turno, il pubblico lo ha premiato: è tra i quattro finalisti di X Factor 2019.