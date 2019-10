IL REGOLAMENTO DEI LIVE O “PRIME TIME”

Esibizioni:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Dopo un’esibizione da brividi nella prima puntata dei “live”, stasera (diretta su Sky Uno dalle 21:15) il cantante reatino Davide Rossi tornerà sul palco della Candy Arena di Monza per il secondo appuntamento della fase finale di X Factor.La lotta per il talent vede coinvolti altri dieci concorrenti, che, proprio come Rossi, hanno dimostrato grande bravura e determinazione. Oggi Davide si esibirà con il brano “In alto mare” di Loredana Bertè, puntando ad ottenere ancora una volta la standing ovation del pubblico e l’approvazione dei quattro giudici. L’emozione è a mille, ma il reatino, appartenente alla categoria Under Uomini, è pronto a dare il massimo: «Sono molto carico e non vedo l’ora di cominciare – ha dichiarato il cantautore a "Il Messaggero" – Ringrazio tutti coloro che mi stanno incitando e supportando con grande affetto. Cercherò di non deluderli».Questa sera qualcuno dei partecipanti uscirà dalla competizione e dunque Davide avrà nuovamente bisogno del voto dei telespettatori, che potranno fare la loro scelta attraverso varie modalità riassunte nel seguente link: https://xfactor.sky.it/2019/10/23/come-votare-concorrenti-x-factor/?fbclid=IwAR3iU9BeMHwJ4O7rnvYfel1cgTtfBdtzzUfEt_iSvZY_H4dLFymd8Y1sr8ENei confronti di Rossi non mancherà il calore dei suoi concittadini, in particolare di amici e conoscenti che, nel corso degli anni, hanno saputo apprezzare non solo le sue doti canore, ma anche le sue qualità umane. Rieti può essere orgogliosa di Davide, un musicista talentuoso che può puntare davvero in alto.Durante le otto puntate si assiste alle esibizioni dei partecipanti, presentate in una o più manche. All’inizio di ogni manche, viene aperto il Televoto, che viene chiuso dopo che si sono concluse tutte le esibizioni. Durante ciascuna performance appare, in sovra impressione, il codice abbinato ad ogni partecipante, affinché il pubblico a casa possa esprimere il proprio voto di gradimento.Al termine di ogni manche e dopo la chiusura del televoto, vengono annunciati, in ordine casuale, i nomi di coloro che procedono nella gara. I meno votati sono a rischio eliminazione e si esibiranno per una seconda volta, al termine di tutte le esibizioni. A questo punto i quattro giudici decidono a maggioranza chi dei due è eliminato e chi accede alla puntata successiva. Nel caso in cui si verifichi una situazione di parità, il meccanismo di eliminazione procederà nel modo seguente: in chiusura di puntata viene aperto il televoto tra i due candidati in eliminazione. Il candidato che avrà ricevuto il minor numero di voti nella sessione di televoto viene eliminato.le performance dei partecipanti alla gara sono preparate dal giudice/coach della relativa categoria. Ogni settimana il giudice/coach assegna ai membri della sua squadra il brano da cantare nel corso della serata. Dopo ogni esibizione i quattro giudici/coach analizzano e commentano la performance di ciascun concorrente.