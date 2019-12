© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il cantautore reatino Davide Rossi è tra i cinque concorrenti rimasti a contendersi X Factor 2019 e stasera (ore 21:15, diretta su Sky Uno) si gioca uno dei quattro posti per la finale della prossima settimana al Forum di Assago. Insieme al giovane artista (appartenente alla categoria Under Uomini di Malika Ayane), gli altri cantanti ancora in gara sono Sofia Tornambene (Under Donne di Sfera Ebbasta), Eugenio Campagna (Over sotto la guida di Mara Maionchi) e Sierra e Booda (Gruppi guidati da Samuel).Dopo un sesto "live" da cardiopalma, in cui Davide ha superato i due ballottaggi da dentro o fuori, oggi è la volta di una semifinale composta da due manches molto interessanti. Nella prima i cantanti si esibiranno sulle note dei brani scelti dai rispettivi giudici: Malika Ayane ha assegnato a Davide un grande successo di Britney Spears dal titolo "Toxic". Nella seconda spazio al classico momento “My Song”, durante il quale i concorrenti presenteranno una loro canzone del cuore. In questo caso Rossi ha scelto "Uptown Funk" di Mark Ronson e Bruno Mars.Anche stasera il voto del pubblico sarà decisivo. Infatti, i due artisti meno votati al termine delle due manches andranno allo scontro finale, in cui l'ultima parola dovrebbe spettare ai giudici.Nel frattempo, come nelle scorse settimane, tanti reatini sono appena partiti alla volta di Monza per sostenere dal vivo il loro amato Davide, orgoglio di un'intera comunità e musicista di indiscusso talento.