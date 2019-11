COSA SUCCEDE STASERA

COME SUPPORTARE DAVIDE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Si avvicina l’appuntamento con il terzo degli otto “live” di X Factor. Stasera, ore 21:15 (diretta su Sky Uno), il cantante reatino Davide Rossi sarà uno dei dieci concorrenti rimasti a giocarsi la vittoria del prestigioso talent. Nella scorsa settimana Davide ha passato il turno grazie ad una frizzante interpretazione del brano “In alto mare” di Loredana Bertè e ora si prepara a salire sul palco della Candy Arena di Monza in una serata che prevede due manche con altrettante eliminazioni.Nella prima manche ciascuno dei dieci concorrenti canterà un loro cavallo di battaglia. Al termine di tutte le esibizioni, verrà chiuso il televoto e uno dei concorrenti verrà eliminato. In questa manche, dunque, i giudici non avranno voce in capitolo su eventuali salvataggi, dato che il destino dei concorrenti sarà completamente in mano al pubblico da casa.In seguito, i nove concorrenti rimasti affronteranno una seconda manche, in cui canteranno le canzoni che gli sono state assegnate dai giudici. I due cantanti meno votati della manche andranno al ballottaggio e poi spetterà ai giudici scegliere chi tenere e chi eliminare.Per Davide Rossi, il suo giudice/coach Malika Ayane ha scelto “Why’d You Only Call Me When You’re High?” degli Arctic Monkeys.Il gioco si fa duro e quindi Rossi avrà bisogno di tutto il calore e soprattutto di tutto il supporto dei suoi fan, che potranno esprimere in favore di Davide il loro televoto. Le modalità per sostenere il cantante reatino sono diverse e sono riassunte nel seguente link: https://xfactor.sky.it/2019/10/23/come-votare-concorrenti-x-factor/?fbclid=IwAR3iU9BeMHwJ4O7rnvYfel1cgTtfBdtzzUfEt_iSvZY_H4dLFymd8Y1sr8E«Sono pronto per affrontare una serata molto importante – ha dichiarato Rossi a “Il Messaggero” – Ringrazio già da subito chi vorrà sostenermi con il proprio voto. Siete la mia forza».