RIETI - Uno straordinario Davide Rossi comincia alla grande la sua avventura ai "live" di X Factor. Ieri sera, alla Candy Arena di Monza, il cantante reatino si è esibito al pianoforte con il brano "How long has this been going on" di George e Ira Gershwin, ricevendo ancora una volta un fragoroso applauso dal pubblico.Soddisfatti anche i giudici, in particolare il suo coach Malika Ayane: «Davide, sei stato fantastico. È stata un'esibizione emozionante. Complimenti». Belle parole sono arrivate anche da parte di Samuel: «Molto bene Davide, sei un musicista e cantante bravissimo».Per Rossi ora c'è meno di una settimana per prepararsi alla seconda puntata dei "live" prevista per il 31 ottobre. Dopo l'eliminazione di Mariam Rouass ieri sera, il reatino continuerà a giocarsi la finale con altri undici concorrenti.«Sono molto felice - ha dichiarato Rossi al termine dell'esibizione - Questa sera mi sono proprio divertito». In seguito, parlando con Il Messaggero, il reatino ha voluto ringraziare non solo i tanti fan che lo hanno sostenuto da casa, ma anche la sua famiglia e i suoi amici che lo hanno raggiunto a Monza in un momento così importante. «Loro rappresentano per me una grande forza - ha concluso - Gli sono molto grato».