© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Uno straordinario Davide Rossi chiude al quarto posto la sua esperienza a X Factor 2019. Bilancio sicuramente positivo per l'artista reatino, arrivato fino alla finale di stasera al Mediolanum Forum di Milano. Dalle audizioni ad oggi, Rossi non ha mai smesso di emozionare, affrontando con umiltà e impegno ogni fase della competizione.Nella prima fase, come gli altri tre finalisti, Davide ha duettato insieme al super ospite internazionale Robbie Williams, esibendosi con "Feel", uno dei brani più noti dell'artista inglese. Il cantante reatino ha dimostrato ancora una volta una grande personalità e una notevole sicurezza sul palco, confermando il suo indiscusso talento. «Cantare "Feel" insieme ad una colonna della musica mondiale è stato per Davide il coronamento di un percorso fantastico in quest'edizione di X Factor - ha commentato il giudice/coach Malika Ayane - Chissà come si sarà sentito in termini di emozioni, o meglio, di "feelings"».Al termine di questa fase, però, Davide è risultato il finalista meno votato dal pubblico, uscendo ufficialmente dalla competizione. Delusione per tanti concittadini di Rossi sui social, anche se, come scrivono altri, il quarto posto rappresenta un bellissimo risultato di cui essere fieri.«Sono felicissimo di essere arrivato fino alla finale - ha dichiarato Davide davanti al pubblico del Mediolanum Forum - Mai mi sarei aspettato di raggiungere un traguardo di questo genere. Ringrazio di cuore tutto lo staff di X Factor e tutti coloro che mi hanno supportato. È stata un'esperienza meravigliosa».Anche in questo giovedì tanti reatini hanno raggiunto Milano per sostenere il loro amato Davide, orgoglio di un'intera città che adesso non vede l'ora di riabbracciarlo.