RIETI - Dopo circa due mesi di lontananza da casa, Rieti è pronta a riabbracciare Davide Rossi, che ha chiuso al quarto posto una bellissima esperienza a X Factor 2019. L'occasione per farlo ci sarà domenica 15 dicembre, dalle 17:30, all'icaffè099 di Campoloniano, in via Sandro Pertini 507. «Si tratterà di una festa di bentornato da trascorrere in allegria e in compagnia della musica di Davide - ha dichiarato papà Stefano - L'invito è rivolto ovviamente a tutti» .Nel frattempo, da oggi pomeriggio, Davide Rossi è su YouTube con il video ufficiale di "Glum", il suo inedito scritto da Roberto Vernetti e Michele Clivati. Dopo tre ore dalla pubblicazione, il video ha già superato le 1300 visualizzazioni, non facendo mancare numerosi commenti positivi da parte di persone da tutta Italia.Davide Rossi è entrato ufficialmente nel cuore di molti fan e in tanti a Rieti aspettano con ansia di rivederlo. La sua musica non ha mai smesso di emozionare e lui, con la sua umiltà e soprattutto con la sua grande determinazione, non è di certo passato inosservato.