Si spacca la giunta Basilicata: il leghista Bertini estromesso dalla maggioranza

RIETI - Esplode la bomba nella maggioranza Basilicata. In un post appena pubblicato sul suo profilo Facebook, il consigliere leghista Fabio Bertini comunica ai cittadini di essere stato di fatto estromesso dal sindaco Davide Basilicata, membro del suo stesso partito, dal gruppo di maggioranza. Il primo cittadino non ha comunicato la sua decisione ufficialmente, ma l'ha messa in pratica da giorni, confermando così le voci che aveva raccolto Il Messaggero."Non vengo più convocato ai gruppi di maggioranza, non sono messo al corrente delle decisioni assunte da maggioranza e giunta e alcune competenze che mi erano state affidate sono state delegate ad altri consiglieri- scrive Bertini-. Nel modo peggiore: senza comunicarlo ufficialmente ai cittadini e mettendo in atto boicottaggi sotterranei e di dubbio gusto. Arrivati a questo punto, però, credo che il sindaco debba dare delle spiegazioni. Non lo deve a me, ma ai cittadini che mi hanno votato e all'intera comunità di Fara in Sabina".