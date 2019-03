© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Davide Baiocco tra passato e presente. Il passato dice che il trampolino di lancio della sua carriera fu Viterbo, nel biennio 1998-2000, alla corte di patron Luciano Gaucci, prima di fare ritorno a Perugia nel 2000/2001 (in quell’anno dalla Viterbese arrivarono anche Liverani e Di Loreto, ndr) ed esplodere definitivamente. Il presente dice che Baiocco fa l’imprenditore (con lui anche suo figlio Cristian), da un anno abbondante non segue più il calcio perché disgustato e disamorato da un sistema che, a parole, si riempie la bocca e promette di cambiare ma che ancora ha fatto troppo poco in tal senso.«Il derby è sempre una partita a sé e può succedere di tutto. Ne ho vissuti e giocati tanti e regalano sempre mille emozioni».«Personalmente non conosco il mister. So che è un personaggio rappresentativo e folcloristico, i suoi siparietti sono unici. In casa Capuano è molto propositivo, quindi la Viterbese dovrà fare moltissima attenzione se vuole fare i 3 punti. In trasferta invece mi dicono che il tecnico campano è meno spregiudicato; ecco, a me piace un gioco sempre propositivo, sia in casa che fuori».«A Viterbo ho vissuto due anni fantastici e ho degli ottimi ricordi. Nella prima stagione vincemmo il campionato, nel girone B di serie C2, e l’anno successivo arrivammo fino alla semifinale playoff, persa con l’Ascoli (doppia sconfitta 1-0 sia all’andata che al ritorno), dopo esserci piazzati al quarto posto nel girone B di C1. Fu un grande dispiacere perché avevamo una squadra molto forte che poteva tranquillamente salire in B. Speriamo di vedere la Viterbese un giorno nella serie cadetta».«Il calcio è figlio dei risultati. Se le cose vanno bene la gente è spinta a seguirti, altrimenti è tutto più difficile. Purtroppo è così».«Quella Viterbese era davvero composta da ottimi giocatori. Carmine si vedeva già da allora che sarebbe diventato un ottimo allenatore, ci dava sempre molti consigli utili in campo».«Anche lei fu colpita dagli sbalzi umorali del presidente Gaucci - sorride - che in quel biennio cambiò 5-6 allenatori. Era molto brava e preparata ma è stata con noi soltanto per le prime due partite di campionato. Comunque certo che una donna può allenare i maschi, quando la società lo permetterà».«I presidenti non si scelgono, a differenza degli allenatori o giocatori…».«Per ora proprio no, mi ha stancato tutto quello che gli ruota intorno. Siamo visti come il terzo mondo sotto alcuni aspetti. Tante promesse ma nessun fatto. Se i presupposti sono questi continuo a fare l’imprenditore».«A me non interessano i nomi, ma i fatti. Vi pare normale che una squadra perde 20-0 (il Pro Piacenza a Cuneo, ndr)? È possibile che nessuno aveva verificato in precedenza i conti di queste società, che neanche avrebbero dovuto iscriversi ai campionati? Ecco, alle mie domande non c’è bisogno di una risposta».