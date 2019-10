© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Roma convoca in prima squadra Ebrima Darboe, nel match di oggi alle 18, all’Olimpico, contro il Milan. Sono state infatti le tante assenze nella formazione di mister Fonseca è far riuscire al 18enne gambiano calcisticamente scovato dall Young Rieti a conquistare un posto nei convocati per la sfida con i rossoneri.Diciotto anni compiuti a giugno, Ebrima è il talento scoperto dall’allenatore della Young Rieti Francesco Spognardi, da Massimo Masi e dal patron del Rieti Sport Festival Sergio Battisti, accolto dalla società calcistica reatina prima del fulmineo interesse della Roma, che nel maggio 2017 contatta la Young Rieti, chiedendo di averlo in prova. Ed è subito Magica: Ebrima non delude le aspettative dei giallorossi, ad agosto è già nella Capitale e, dopo un anno e mezzo, veste la maglia della Primavera, che ne riorganizza la preparazione fisica mantenendolo a centrocampo, il ruolo dove Ebrima sembra aver trovato se stesso.L’esordio con la Primavera della Roma era arrivato il 23 gennaio scorso, con il triplo cambio operato al ’70 di Roma-Atalanta durante i quarti di Coppa Italia Primavera. E nonostante il 4-0 subito dalla Roma, Ebrima non aveva steccato la prima, confermando la scelta della società di inserirlo nella Primavera. Il primo gol lo ha invece siglato lo scorso 8 febbraio a Verona, dove la Primavera guidata da De Rossi era impegnata sul campo del Chievo.Il gol del centrocampista gambiano aveva aperto le marcature al 3' ma la sua rete non era valsa a regalare i tre punti alla Roma, uscita sconfitta 4-3. Un buon match per il ghanese classe 2001.Grande gioia da parte dello Young Rieti.