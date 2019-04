I VINCITORI

RIETI - Il Gran Gala finale al teatro Flavio Vespasiano conclude la 29esima edizione del Premio Internazionale di Danza «Città di Rieti», con 450 protagonisti (più gli accompagnatori, per un totale di presenze che ha sfiorato le settecento unità) che da giovedì 25 a domenica 28 aprile hanno calcato il palco del Flavio, animando il centro storico della città.A guidare la giuria internazionale scelta dal Patron Piero Fasciolo, dal coordinatore artistico Luna Ronchi e dal coordinatore generale Simone Lolli è stata Laura Comi, Étoile e direttrice della Scuola di Danza del Teatro dell'Opera di Roma, insieme all'olandese Jean-Yves Esquerre, direttore artistico dell'European School of Ballet, Tobias Ehinger, direttore generale del teatro di Dortmund, Roberto Scafati, direttore del Balletto del teatro di Trier e Giovanni Di Palma, coreografo internazionale e Maître de Ballet.Questo l'elenco dei vincitori del 29esimo Premio Internazionale.1^ Francesca Cervelli, 2° Diego Minopoli, 3^ Sara Astolfi.1^ Ludovica Di Pasquale, 2° Leonardo D'Onofrio, 3^ Elena Squicciarini.1^ Tomoko Nakamura, 2^ Laura Faticanti, 3° Marco Biella.1° Emiliano Fiasco, 2^ Catrina Ivie Edo Ihaza, 3^ Lucrezia Rivelli.1^ Alice Leoni, 2° Leonardo D'Onofrio, 3° Damiano Felici.1° Nicola Prato, 2^ Elisa Bortolotti, terzo posto ex aequo Marta Taranta e Sabino Barbieri.primi Tomoko Nakamura e Kevin Alejandro Mora Mosquera, seconde Martina e Michela Passeri.prime Marialaura Leoni e Aurora Profili, secondi Filippo Ferrari e Alice Leoni, terze Chiara Cuoghi e Francesca Gianelli.1° Giuseppe Polo (Jon B), seconde ex aequo Martina Ronchetti e Ilaria Barzetti, terzi ex aequo Giovanni Napoli e Emanuele Burrafato.: 1° Giuseppe Polo (Jon B), 2^ Ilenja Rossi, terzi ex aequo Rachael Mossom e Manuele Gobbi.