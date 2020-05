RIETI - La fase due ha riportato sul posto di lavoro molti italiani, altri invece continuano l'attività in smart working da casa. Fra questi c'è Danilo Renzi, 41enne di San Filippo (comune di Contigliano) che svolge moltissime attività: lavora come Archietto libero professionista, al momento insegnante di sostegno all’Istituto Tecnico Agraria, consigliere di minoranza del comune di Contigliano e allenatore della Juniores regionale dell’Alba Sant’Elia. Danilo ha svolto tutto ciò tramite video-conferenze.

Renzi, lei come architetto e libero professionista ha risentito del blocco dell’edilizia? Come si ripartirà?

“Il settore dell’edilizia ha avuto un forte impatto dal punto di vista economico, si è completamente paralizzato. Sono riuscito a svolgere le attività d’ufficio da casa mentre, ovviamente, per ciò che riguarda i cantieri era tutto bloccato fino a ieri e ora si registrerà una lentissima ripresa e non si tornerà alle condizioni pre-Covid. Questa è una grandissima problematica dal punto di vista economico, l’edilizia è sempre stata un motore per la crescita economica perché raccoglie in sé molte altre attività tra cui i progettisti, la manodopera, la vendita di materiali e molto altro».

Com'è l'era dello smart working?

«Essendo libero professionista non devo andare a timbrare il cartellino. Ho lavorato già qualche volta da casa ma rimane più scomodo. C’è la difficoltà di rapportarsi con gli uffici dei diversi comuni, che possono essere quelli del catasto o della conservatoria. A oggi è quasi tutto bloccato tranne ciò che si può fare tramite le procedure online come le e-mail. Completamente bloccato è stato invece il rapporto con le ditte e le imprese, sono riuscito a fare solo la parte burocratica».

Lei al momento lavora come insegnate di sostegno, come è cambiata la vita scolastica?

«Ovviamente il rapporto diretto con gli alunni si è completamente perso, la situazione lo impone. Soprattutto nel nostro territorio la didattica a distanza non è facile, ci sono zone che hanno una diversa copertura di rete e un segnale debole e molti hanno difficoltà a partecipare in maniera produttiva. Oltre al problema della linea c’è chi non ha un computer e utilizza solo il telefono. Nonostante la scuola sia venuta incontro a molti ragazzi proponendo tablet, il problema della linea rimane e ci sono difficoltà con i collegamenti».

Ci sono state difficoltà da parte della scuola?

«Al momento i ragazzi fanno una ora a settimana per ogni materia, circa due ore al giorno di lezione. Sicuramente non eravamo preparati, anche noi docenti dovevamo avere maggiori conoscenze dal punto di vista digitale poi il rapporto diretto non c’è. I ragazzi sono comunque molto disponibili a lavorare anche in queste condizioni. In una prima fase si assegnavano solo dei compiti ma pian piano si sta riuscendo a svolgere una lezione quasi in modo “normale”, i ragazzi vengono interrogati e tutto è diventato più interattivo».

Incertezza sugli esami di stato.

«Non ho alcun quinto ma ascoltando i ragazzi che alleno, tutti devono fare gli esami ma c’è molta incertezza. Non sanno precisamente cosa si dovrà fare. Ogni giorno c’è un’informazione differente, non sanno bene come si svilupperà questo esame. Io non avendo le classi, non ho ben approfondito l’argomento ma tra i ragazzi ci sono molte preoccupazioni».

Com’è il rapporto con i ragazzi che allena?

«Molto amichevole, abbastanza diretto. Scherziamo molto e ci coinvolgiamo su tutti i fronti. Magari prima potevamo parlare di Champions oggi di molte altre cose. Ci teniamo molto in contatto per esempio quando un ragazzo compie gli anni ci scambiamo dei messaggi poi delle videoconferenze in cui ci raccontiamo quello che facciamo. Per i primi periodi mandavo una sorta di programma atletico da fare a casa, poi però quando abbiamo capito che il campionato non sarebbe più ripreso, o manca solo l’ufficialità, abbiamo abbandonato questa iniziativa».

Quale sarà il futuro dei campionati secondo lei?

«In serie A riprenderanno sicuramente per interessi economici, non finire il campionato comporta enormi perdite. Questo dal mio punto di vista si ripercuote anche nei campionati dilettantistici perché anche le piccole società hanno fatto sforzi economici e difficilmente alcune potranno partecipare nuovamente ai campionati. Poi non so cosa si deciderà per promozioni o retrocessioni, fortunatamente a noi non riguarda questo argomento data l’ottava posizione in classifica».

Lei è anche consigliere di minoranza del Comune di Contigliano, come sta svolgendo la sua attività durante questo periodo ma soprattutto durante la zona rossa?

«La zona rossa per noi è stata molto problematica, soprattutto dal punto di vista della gestione. Come consigliere di minoranza ho avuto molti contatti con i cittadini che cercavano informazioni, ho cercato di spiegare le manovre dell’amministrazione e quali erano le necessità per potersi spostare. Ho cercato di fare un po’ da tramite tra il cittadino e gli uffici del comune che sono stati molto impegnati».

Come è rimasto in contatto con l’amministrazione locale?

«Il 30 aprile abbiamo fatto un consiglio comunale attraverso video-conferenza. Per noi è stata la prima volta ed è stato molto innovativo, siamo riusciti a svolgerlo senza troppe problematiche. Data la situazione era indispensabile. Non so se altri comuni hanno fatto una cosa del genere».

Cosa le ha bloccato questa emergenza?

«Mi ha bloccato una possibilità di lavoro all’estero. A luglio ho fatto un corso di Match Analist a Coverciano e verso febbraio si sono aperte delle possibilità per allenare un anno all’estero. Questo mi interessava molto ma purtroppo non c’è stata la possibilità, spero che si potrà svolgere una volta terminata l’emergenza».

