RIETI - Stagione appesa a un filo in serie A2 di basket, sempre più vicina alla sospensione definitiva dell’attività agonistica per l'emergenza coronavirus. Per ora quindi allenamenti sospesi e giocatori a casa, e nel reatino è tornato anche Daniele Toscano: la scorsa stagione grande protagonista nella Npc, attualmente difende la maglia della Reale Mutua Torino, questi giorni si trova sul Terminillo assieme alla sua fidanzata, originaria proprio di Rieti.

A "Il Messaggero", la potente ala piccola di Fondi racconta come sta trascorrendo questo lungo periodo di inattività: «Sicuramente è difficile stare fuori così tanto tempo e mentalmente ti distoglie, ma ricordiamoci che non siamo fuori per una cosa banale. Si va avanti alla giornata, continuo ad allenarmi sul piano fisico, seguendo i programmi».

Anche sotto la Mole l'esterno ex Rieti ha confermato tutto il suo potenziale sul piano della fisicità e migliorando il proprio bagaglio tecnico, ma ora per Daniele l'amarezza è ancora più grande visto che con la Reale stava attraversando il sogno promozione, e si espone così su un'ipotesi di riapertura: «Per me le società non metterebbero mai a rischio la nostra salute, che viene prima di tutto. Anche con le porte chiuse non sarebbe la stessa cosa, a noi è capitato a Trapani, si gioca senza emozione - mentre sul discorso di come terminare la stagione, Toscano afferma - In diversi paesi stanno assegnando i titoli, se dovesse andare così la vittoria la sentirei a metà, perché vorrà dire che non si disputerà la parte più bella della stagione, vale a dire i playoff».

Dalla montagna reatina, Toscano guarda con estrema attenzione la situazione della sua Fondi, prima zona rossa del Lazio: «Purtroppo è così, speriamo si esca da tutto questo al più presto. La mia famiglia è chiusa in casa e sta rispettando tutte le misure, io manco da Natale e sarei voluto tornare qualche giorno a casa, ma c'è da aspettare».

