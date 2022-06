RIETI - Daniele Sinibaldi è giunto in Comune, festeggiatissimo dalla popolazione. Ha ricevuto anche le congratulazioni degli avversari, in primis quelle del candidato del Pd, Umberto Leoncini. A stringergli la mano anche una donna, giunta a piedi da Villa Reatina, appositamente per salutarlo.

Ecco le prime dichiarazioni, le sue prima parole da sindaco della città di Rieti