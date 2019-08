© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il leonessano Daniele Alesse indosserà la maglia della Bf Sport durante la prossima stagione. Il portiere classe ’99 proveniente dalle giovanili del Rieti prima e del Casca poi, avrà la possibilità di crescere e migliorarsi grazie ad Alessandro Lucandri, il preparatore, e a Matteo Bianchetti, l'esperto numero uno giallonero.«Diciamo che è come se non ci fosse mai stata perché gli studi universitari mi hanno portato lontano da casa e soprattutto da Cascia. Ho svolto solo la preparazione con la prima squadra e qualche allenamento, sono stato praticamente fermo».«Sono andato lì tre anni fa perché conoscevo il mister della juniores, William Alesse, che era di Leonessa. L’anno successivo mentre la prima squadra era in Prima categoria io ho disputato molte partite con la juniores regionale fino ad essere aggregato a volte con i grandi».«Soprattutto la voglia di ricominciare, dopo un anno di quasi inattività, inoltre sapevo che la squadra è formata da un gruppo di amici».«Nella mia breve esperienza nelle giovanili del Rieti ho avuto il piacere di conoscere Gianluca. So che è una brava persona e già da queste prima battute lo sta confermando».«Siamo solo all’inizio e come già detto sono un gruppo di amici e non sarà difficile inserirsi».«Già da questi primi allenamenti ho visto che è molto bravo e ha esperienza, cercherò di "rubare" da lui il più possibile. Al momento non ho obiettivi ma vorrei migliorare anche perché sono a conoscenza che anche il nostro preparatore è molto bravo».