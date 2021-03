Dal disco di Silvia Mezzanotte a produzioni internazionali: ecco lo studio di registrazione made in Sabina

RIETI - Tra produzioni con celebri artisti della scena pop italiana e concerti live in streaming, il Tube Recording Studio del discografico e musicista farense Enrico Moccia prova a dimostrare, sul campo, che anche un “annus horribilis” come il 2020 (e il 2021) può dare buona musica e soddisfazioni. Il segreto? Anzitutto, la competenza, garantita da Moccia e Francesco Lupi, musicista e fonico, inserito per il terzo anno consecutivo nella Top 10 dei Sound Engineer italiani di Jazz, entrambi made in Fara Sabina. Poi la location: uno studio immerso nella quiete delle colline, tra gli ulivi della Sabina oggi fa la differenza.

Gli artisti

Lo sa bene la cantante Silvia Mezzanotte che in questa settimana ha chiuso una sua produzione proprio al Tube. «Considero Silvia Mezzanotte una delle più belle voci del panorama pop nazionale, vincitrice del Festival di Sanremo con i Matia Bazar. È stata per lei la primissima volta in Sabina e le è bastato poco per innamorarsene – racconta Moccia -. Insomma aver realizzato uno studio di registrazione, lontano dalle grandi città, immersi nel verde delle nostre colline ha il suo ritorno, e di questo, da cittadino di Fara Sabina non posso che esserne orgoglioso”. Ma quella con Silvia Mezzanotte è solo la prima di una lunga serie di collaborazioni che, anticipa Moccia, “porterà al Tube Recording Studio alcuni artisti della scena pop italiana. Il programma è appena partito, e entro il 2021 sarà pubblicato e ufficializzato il cast artistico coinvolto».

Le produzioni e i concerti

Ma lo studio sabino vanta anche anche album internazionali come “Irene of Boston” di Francesco Cafiso, nominato ambasciatore della musica Jazz italiana nel mondo e unico italiano ad aver suonato nel 2009 a Washington DC durante i festeggiamenti in onore del presidente Barack Obama. A maggio, inoltre, con l’etichetta Emme Record Label di Moccia verrà prodotto un album tributo a Charlie Parker che vedrà protagonista il celebre sassofonista Rosario Giuliani, affiancato da Pietro Lussu al piano. Nell’anno, poi, in la pandemia ha vietato concerti e spettacoli, da fondatore e direttore del celebre Fara Music Festival, Enrico Moccia non si è fatto scoraggiare e gli eventi in programma in presenza li ha reinventati on line. «In occasione della Giornata internazionale della donna, per volontà degli Istituti di Cultura di Amsterdam e Il Cairo – ricorda - abbiamo programmato un concerto in Piano Solo con Rita Marcotulli, prima musicista donna ad aver ottenuto il David di Donatello come miglior musicista. E lo scorso novembre, quando il dpcm impose la chiusura dei teatri italiani, siamo stati costretti a mandare in streaming alcuni concerti inseriti originariamente nel cartellone del Fara Music Festival 2020. I concerti hanno ottenuto oltre 230mila visualizzazioni sulla fanpage Facebook e ora sono sulla pagina youtube dello studio».

