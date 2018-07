di Christian Diociaiuti

RIETI - Un difensore guineiano per il Rieti che continua la preparazione atletica. Lo ha annunciato ufficialmente lo stesso club: si tratta di Tomas Dabo.Il calciatore africano ma di nazionalità portoghese si allena da lunedì a Rieti, fa parte dei convocati della prima ora e rientra anche nei rumors di mercato dei giorni scorsi. «È la mia prima esperienza in Italia – dichiara Dabo – e voglio giocarmi questa opportunità nel migliore dei modi. A Rieti per fare bene».Dabo è nato in Guinea Bissau il 20 ottobre 1993; terzino destro, lo scorso anno ha difeso i colori della società romena Fc Metaloglobus Bukarest in Liga 2 e sulla fascia può giocare anche più avanzatoe all'occorrenza come fluidificante. Un jolly per Chéu, che gioca 4-3-3. Vanta 13 presenze con la nazionale U20 del Portogallo e 3 nell’U21. Lo scorso anno ha esordito, invece, con la nazionale della Guinea-Bissau collezionando già 4 presenze. Cresciuto nel Braga, ha giocato anche con Arouca, Farense e sempre l'anno scorso, col Dacia Chisinau. Attualmente è il giocatore più grande della truppa che si allena in amarantoceleste.«A Dabo giunga il benvenuto della società e della città di Rieti» ha scritto il Rieti. È la terza ufficialità dopo La Ferrara e Gigli.