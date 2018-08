di Christian Diociaiuti

RIETI – Mai successo in 82 anni. Il Rieti ha un convocato in Nazionale. È Tomas Dabo, chiamato dalla Guinea Bissau per le qualificazioni alla Coppa D’Africa. "Congrats Dabo" scrive il Rieti, che in 82 anni di storia non aveva mai avuto tra le sue fila un convocato in una nazionale, se non in quelle giovanili o dilettanti. Dabo giocherà contro il Mozambico per l’accesso, con la nazionale giallorossoverde dell’Africa occidentale, alla Coppa d’Africa 2019. Tomas scenderà in campo sabato 8 settembre alle 17,30 in Mozambico, mentre il suo Rieti conoscerà gironi e calendario della Serie C 2018-2019. Dabo è stato convocato dal coach Baciro Candè insieme a capitan Zezinho (che gioca in Slovacchia) ma anche a due conoscenze del calcio italiano: Carlos Embalo del Palermo e Piqueti del Varese. Per Dabo già 5 le caps con la sua nazionale e 13 con quella del Portogallo U20.



MERCATO

Secondo quanto riporta TuttoC, il ds Malu Mpasinkatu sta cercando un esterno sinistro basso. Sono tre i nomi seguiti: dovrebbe arrivare uno tra Irlian Ceka, Emanuele Lombardo e Paolo Arca. In attacco si punta a trovare un partner di esperienza da affiancare al promettente Todorov, in gol all'esordio contro il Teramo. Ma Su Sforzini c’è una lotta forsennata: ora si è fiondato, oltre alla Reggina, pure l’Avellino. Su La Camera e Zullo nessuna novità. Il mercato chiude domani, 31 agosto, alle 23. Si potranno comunque ancora ingaggiare gli svincolati.

Giovedì 30 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:26



© RIPRODUZIONE RISERVATA