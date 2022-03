Da Santa Rufina una luce per la pace: il messaggio lanciato da Rulli e Cantine

RIETI - A Santa Rufina, nel comune di Cittaducale, l'associazione Rulli e Cantine ha pensato di lanciare un messaggio al territorio e al mondo.

Da ieri, 12 marzo, la frazione ha illuminato una gigantesca scritta “pace”, che svetta al lato della chiesa del Santissimo Sacramento, visibile a chilometri di distanza.

«Dopo il Covid – spiega dall’associazione Sandro Angeletti - un altro evento nefasto sta sconvolgendo le nostre vite, la guerra. Per questa ragione la nostra luminosissima stella è stata arricchita di una scritta luminosa, quella della pace».

Ogni giorno alle 19 la scritta prende vita per ricordare a tutti i valori della fratellanza, della speranza, dell’importanza della vita.

«Vogliamo ringraziare – aggiunge Angeletti - l’edilizia STS che ci fornisce sempre i mezzi e Tutto Serramenti, per aver realizzato la struttura della scritta, entrambi mettono amore in ciò che fanno per il paese. Un particolare ringraziamenti alla società Acqua Pubblica Sabina, sempre disponibile alle nostre richieste e all'Amministrazione Comunale, per aver collaborato all’iniziativa».

«Abbiamo subito dato la nostra disponibilità – commenta il sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli – Quello lanciato dall’associazione è un bellissimo messaggio, in questo periodo complicato. Laddove si accende la stella nel periodo natalizio, è comparsa ora la scritta Pace, che speriamo possa essere benaugurante».