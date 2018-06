di Christian Diociaiuti

RIETI - È salvo e rimane in Serie B l'Ascoli di Serse Cosmi e del reatino Christian D'Urso. Il centrocampista di Piazza Tevere si aggiudica coi bianconeri il playout con l'Entella dopo il doppio confronto: bastano due 0-0 per mandare la squadra di Chiavari in C (con Ternana e Novara, e chissà che il Rieti non se la ritrovi davanti), grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. Decisiva nell'ultima gara, la spinta degli undicimila del Del Duca. D'Urso, titolare all'andata nel 3-5-2 di Cosmi, è subentrato a inizio ripresa nel ritorno, in una gara tesa e stavolta - a differenza della partita dell'andata - ricca di emozioni, con il portiere ospite, Paroni, protagonista. D'Urso ha saputo tenete il ritmo di una gara da ultima spiaggia e limitare le offensive ospiti.



MIRACOLO

«Per i mille problemi che abbiamo dovuto affrontare in questa stagione, la salvezza mi pare davvero un miracolo! Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, spero che la gente lo capisca» ha detto a fine gara io tecnico bianconero Cosmi, come riportato dalla Gazzetta. Per il centrocampista D'Urso futuro tutto da scrivere: ad Ascoli era in prestito dalla Roma.

