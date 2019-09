© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ottanta km, da Rieti fino a Fiumata, incluso tutto il giro del lago del Salto, per il caratteristico giro della ventiduesima edizione del Memorial Giovanni D’Angeli valido anche come undicesimo Trofeo Sport Point, classica del ciclismo non competitivo locale che si svolgerà domenica 8 settembre.Il ritrovo, dalle 7.30 alle 8.30, al bar Dolce Passione di piazza XXIII settembre, in viale Maraini, per dare il via al cicloraduno non competitivo aperto a cicloamatori, cicloturisti, donne, enti della consulta e a tutti i non tesserati, organizzato dal Gruppo Ciclistico D'Angeli in ricordo di una delle figure popolari del ciclismo reatino, Giovanni D’Angeli.Da viale Maraini, la partenza e l’arrivo in piazza Graziosi per la benedizione della stele in memoria di D’Angeli, poi la sosta a Fiumata, paese natale di D'Angeli, e il ritorno a Rieti.Al termine della corsa, in viale Maraini le premiazioni di rito e il pasta party.Interverranno alla manifestazione il consigliere comunale con delega allo Sport Roberto Donati, il delegato provinciale del Coni Luciano Pistolesi, il sindaco di Petrella Salto Gaetano Micaloni e il presidente del’Us Acli Rieti, Stefano Lenti.