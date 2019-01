© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Più di 200 presenze con quella maglia, uno di quelli che i colori della Casertana ce l’ha cuciti addosso. Nove stagioni non si dimenticano in fretta e anche se ormai ha cambiato squadra, è rimasto nel cuore di tutti. Salvatore D’Alterio è rimasto il Capitano, gran parte della sua carriera è legata ai campani, lui che è anche cresciuto nel settore giovanile della Casertana ed è riuscito ad indossare la fascia a partire dal 2012-2013. Uno di quelli che la B l’ha sognata a Caserta ma si è dovuto fermare al massimo ai playoff. Quella B che i campani inseguono da tempo e che quest’anno era l’obiettivo principale.«Certo. Eziolino Capuano è stato mio allenatore nella stagione 2013-2014. Purtroppo però la sua esperienza durò pochissimo e venne esonerato dopo appena tre giornate. Pareggiammo la prima a Poggibonsi (1-1) e poi perdemmo col Cosenza in casa (0-1) e a Gavorrano (2-0), facendo un punto in tre partite».«In effetti mandare via un allenatore dopo così poco tempo fu sbagliato, ma i presidenti spesso hanno fretta e vogliono subito i risultati».«Fu una decisione tutta sua, a noi giocatori non ci chiese il parere. Mi dispiacque molto perché Capuano è un allenatore molto bravo e preparato».«Eziolino è famoso per le sue sfuriate - ride -. Diciamo che negli spogliatoi si faceva sentire eccome, alla sua maniera. Però era anche un amico di tutti e se ti doveva fare un complimento non si risparmiava di certo. Se giocavo bene mi diceva che ero il difensore più forte d’Europa e dava sempre piacere sentirselo dire».«Non conosco la squadra ma so chi è l’allenatore e questo basta. Nella fase difensiva è un maestro, cura ogni minimo dettaglio e segnargli sarà molto molto difficile. Vincere contro le squadre di Capuano è un’impresa dura per tutti».«Non sempre avere giocatori forti ti porta a fare risultato. Le aspettative quest’anno sono aumentate e non è facile, per chi non è abituato, giocare sapendo di dovere per forza vincere. E poi molti giocatori come Zito, Floro Flores, Vacca, D’Angelo, Castaldo erano tutti fermi in estate, senza squadra, e hanno saltato quasi tutta la preparazione. Quindi non è stato facile per loro raggiungere subito un buon livello di forma ed ecco che si è fatto tutto più complicato».«Dovrà piazzarsi nella migliore posizione possibile nella griglia dei playoff e poi potrà essere la mina vagante come l’anno scorso è successo con il Cosenza».Parola di Capitano.