Una rete di Galvanio illude il Rieti, poi arriva la beffa nel finale: la Cynthialbalonga vince 2-1

RIETI - Rieti beffato nel finale: termina 2-1 per la Cynthialbalonga. Dopo un secondo tempo di grande cuore dei reatini, due gol nei minuti finali spezzano le gambe agli amarantocelesti che sembravano in crescita. Il Rieti è dentro la zona calda della classifica a pari punti con l'Aprilia.

La cronaca

Tra gli undici titolari risalta Orchi centrale nella difesa a tre per Giannetti out dopo la sfida con la Recanatese. Davanti più velocità e freschezza con la coppia Tomassone-D’Alessandris. Prandelli rimane a disposizione.

Bella gara nei primi 10’: formazioni che concedono forse qualche metro di troppo. Le prime conclusioni arrivano da Tirelli per i reatini e Cardella per i romani, attenti entrambi gli estremi difensori.

Il Rieti preme sulla metà campo della Cynthialbalonga, il secondo squillo degli amarantocelesti è di D’Alessandris che all’interno dell’area di rigore tira centralmente. Al 25’ l’occasione più nitida per il Rieti: ancora D’Alessandris, velocissimo, supera la difesa di casa ma calcia sopra Santilli.

Al 30’ esce fuori la Cynthia, Cardella sugli sviluppi di un cross colpisce di testa dentro l’area di rigore, Saglietti intuisce e fa sua la sfera senza troppi problemi. Nel quarto d’ora finale più possesso palla dei padroni di casa.

I primi 15’ della ripresa vedono i catellani maggiormente padroni del gioco e un Rieti troppo prevedibile che sbaglia anche qualche appoggio di troppo. Al 17’ Montesi sveglia i suoi e dalla distanza prova a impensierire Santilli che mette la palla in angolo. Per la formazione di casa, Pace , terzino classe ’99 è il migliore dei suoi.

Al 26’ il subentrato Galvanio fa paura alla Cynthialbalonga: entrato da due minuti fa tutto solo e a limite dell’aerea di rigore fa partire un tiro che colpisce la traversa. I cambi di mister Battisti si fanno sentire sul match. Al 29’ arriva il tanto atteso vantaggio reatino: Vari, cambia gioco su Tiraferri che mette la palla forte in area di rigore, Marchi di tacco su Galvanio che di prepotenza a un metro dalla porta fa 1-0.

Al 40’ il pareggio: sugli sviluppi di un corner Di Vico per i padroni di casa porta la gara di nuovo in parità. Nel finale gli ospiti chiedono un calcio di rigore per un tocco di mano. Sul calcio d’angolo successivo arriva il vantaggio dei padroni di casa: nel recupero Gagliardini su una maschia mette dentro la sfera che vale il 2-1. Il Cynthialbalonga aggancia e supera i reatini.

Il tabellino

Cynthialbalonga (3-5-2): Santilli 5; Colacicchi 5 (46’ Santoni 5,5), Gagliardini 6, Mazzei 5; Pace 6, Van Resbeeck 5 (88’ Santarelli s.v.), Angelilli 5,5 (46’ Magliocchetti 5), Traorè 4,5 (78’ Di Vico 6,5), Panaioli 5 (88’ Cardillo s.v.); Cardella 6, D’Agostino 4,5. A disp.: Maddalena, Capogna, Carruolo, Rosania. All.: Chiappara 5.

Rieti (3-5-2): Saglietti 6; Scognamiglio 6, Orchi 6,5, Montesi 6 (84’ Gualtieri s.v.); Tiraferri 6, Marchi 6 (78’ Sadek s.v.), Tirelli 6,5, Esposito 6 (70’ Vari s.v.), Zona 6,5; Tommasone 6 (70’ Galvanio 7), D’Alessandris 6 (88’ Prandelli s.v.). A disp.: Scaramuzzino, Falilò, Mattei, Padovani. All.: Battisti 6.

Arbitro: Teghille di Collegno 6,5 (Fumaruto-Cataneo).

Marcatori: 74’ Galvanio (R), 84’ Di Vico (C), 90’ Gagliardini (C).

Note: gara a porte chiuse. Ammoniti: Panaioli, Pace, Mazzei, Gagliardini (C), Tiraferri, Orchi, Scognamiglio (R). Angoli: 6-2. Recupero: 1’pt, 5’st.

