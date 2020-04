RIETI - Dopo aver raccolto la bellezza di 18 quintali di alimenti a lunga conservazione, grazie alla solidarietà di chi, la settimana scorsa, faceva spesa in tre supermercati della città (Carrefour di Quattro strade, Todis di via A.M.Ricci e Md di via Tancia) i tifosi del Rieti in collaborazione con l'associazione Adra Italia giovedì 16 aprile dalle 10 redistribuiranno il tutto tra le persone più bisognose vista l'emergenza coronavirus.

Sono quasi 200 le razioni preparate, che avranno il "potere" di soddisfare altrettanti nuclei familiari che almeno per una settimana avranno a disposizione latte, biscotti, pasta, sale, zucchero e tutto ciò che è a lunga conservazione, unitamente a caramelle e qualche pacchetto di sigarette offerti da una tabaccheria locale. La distribuzione avverrà nel piazzale antistante il Centro Commerciale Coop Futura nei pressi della chiesa avventista.

A gestire l'accoglienza e la consegna saranno i ragazzi del Commando Ultrà Rieti, gli stessi che si sono adoperati dinanzi ai supermercati per sensibilizzare i reatini e che regaleranno a ciascuna famiglia un adesivo del Cur, una sorta di "bollino di fedeltà" verso i meno abbienti.

