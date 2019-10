RIETI - Sembrerà strano, forse anche un po' paradossale, ma il ritorno allo stadio di Riccardo Curci, presidente del Rieti, fa notizia. Venti giorni dopo la conferenza stampa che anticipò di qualche ora la sfida interna col Potenza, indetta per rispondere ai tifosi che lo invitavano o "a spendere" o "a vendere", Curci ha scelto di invertire la rotta e durante il riscaldamento della squadra - a pochi minuti dal calcio d'inizio di Rieti-Monopoli - ha fatto capolino sul manto erboso dello Scopigno, seguendo a metà campo le fasi pre-gara. Quella che inizierà domani, lunedì 14 ottobre, potrebbe essere una settimana decisiva, sia per il futuro del club, che per la scelta del nuovo allenatore, considerate anche le dichiarazioni di Lorenzo Pezzotti che ha rimarcato ulteriormente che la sua avventura sulla panchina amarantoceleste si esaurirà con la sfida odierna. © RIPRODUZIONE RISERVATA