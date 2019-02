© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Da lunedì 18 febbraio il Cup di via delle Ortensie a Rieti sarà aperto anche nelle giornate di lunedì e venerdì pomeriggio. Una decisione assunta dalla direzione aziendale della Asl di Rieti per agevolare i cittadini nella prenotazione e pagamento delle prestazioni sanitarieGli operatori del Centro unificato di prenotazione dell’Azienda sanitaria locale saranno a disposizione dei cittadini anche lunedì e venerdì pomeriggio dalle 15 alle 17.20. La decisione è stata assunta per agevolare i cittadini nella prenotazione e pagamento delle prestazioni sanitarie.Il Cup è il sistema centralizzato informatizzato di prenotazione e pagamento delle prestazioni sanitarie deputato a gestire l'intera offerta aziendale (Ssn, intramoenia ecc.). Strutturando in modo organizzato l'attività delle diverse unità eroganti aziendali, il Cup consente all'utente di prenotare qualunque prestazione sanitaria erogabile presso i propri ambulatori. Facilita l'accesso alle prestazioni sanitarie e permette di monitorare la domanda e l'offerta complessiva. Nella Asl di Rieti tale sistema di prenotazione e pagamento è presente presso tutte le sedi Cup aziendali e anche presso le 72 farmacie territoriali della provincia, grazie all'accordo tra la Asl di Rieti, Federfarma e Confservizi.Presso gli sportelli Cup possono essere prenotate e pagate tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili in ambito aziendale, comprese le prestazioni erogate dal Servizio di igiene, Medicina legale e Servizio veterinario. Il pagamento può essere effettuato anche con bancomat o carta di credito presso tutte le sedi Cup.La prenotazione delle prestazioni può essere effettuata anche attraverso il numero 06-9939 attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 ed il sabato dalle 7.30 alle 13.30. Il pagamento delle prestazioni prenotate può essere effettuato anche presso le ricevitorie Sisal.Per il rimborso del ticket, relativo alle prestazioni ambulatoriali prenotate, non effettuate e disdette i giorni disponibili sono il martedì e giovedì con orario 8.30 - 10.00 / 15.30 - 16.30: presso la sede di via delle Ortensie - 1° piano/stanza n°5 Recup. Inoltre, si ricorda che le prestazioni erogabili in regime di Attività Libero Professionale Intramuraria possono essere prenotate attraverso lo sportello dedicato presso il Cup dell'ospedale provinciale de’Lellis di Rieti, attivo dal lunedì al venerdì, in orario 9-13 – 15-20 e il sabato in orario 8-14.Il numero telefonico dedicato 0746-278626 è attivo dal lunedì al venerdì, in orario 9/13 - 15/17.30 ed il sabato, in orario 9-13. Le prestazioni prenotate possono essere pagate presso qualunque postazione Cup aziendale e i Cup delle farmacie. Per ulteriori informazioni, su orari e sedi distrettuali territoriali dove sono presenti i Cup, basta accedere al sito aziendale all’indirizzo www.asl.rieti.it.