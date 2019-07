© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Cristiano Santarelli, 23 anni e sei gol nella passata stagione. Tra Promozione e l’esperienza nel calcio a 5 che non lo ha sodisfatto. Per il momento il futuro del centrocampista resta incerto.«La mia prima esperienza tra i grandi è stata con la Spes Poggio Fidoni in Promozione nell’anno 2014/15 e dove ho continuato a giocare la stagione successiva. Poi ho abbandonato il mondo del calcio per diversi motivi e ho giocato nell’ under 21 della Real Rieti ma nostalgico del grande rettangolo di gioco sono tornato nel calcio per due stagioni nel Cantalice sempre in Promozione».«E' stata sicuramente la prima al Poggio fidoni dove non ho avuto alcun tipo di problema, sia fisico che gestionale, e quindi ho avuto la possibilità di giocare praticamente tutte le partite a un buon livello. Grazie anche naturalmente al gruppo e al mister che mi hanno messo subito a mio agio».«Ci sono molti giocatori forti con cui ho giocato a partire dal primo anno a Poggio Fidoni come Pezzotti, Mancini, Martini, De giorgi, Perotti, Simotti, Carmesini, Monaco per poi arrivare ai compagni di quest’anno come Panitti, Agnesi, Beccarini, Accardo, Mattei e tanti altri e ognuno a modo loro mi ha insegnato qualcosa».«A tratti è stata entusiasmante e divertente mentre invece in alcune fasi per diversi motivi è stata deludente e difficile».«Col mister un rapporto leale fondato sul reciproco rispetto e altrettanto rispettoso quello con i compagni. Per quanto riguarda la società direi che è stato un rapporto “freddo” in quanto essa non sia stata del tutto presente durante la stagione».«Riguardo il mio futuro nel calcio ti dico la verità, al momento, non lo so nemmeno io cosa fare, devo valutare bene: se continuare, rimanere al Cantalice oppure cambiare squadra».