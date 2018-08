Regala la maglia di CR7 al bimbo che ha soccorso in un incidente: si moltiplicano gli attestati di stima al giovane operatore socio sanitario

RIETI - Ha fatto molto scalpore tra gli sportivi e non la notizia che ieri mattina ha riportato Il Messaggero di Rieti nell'edizione cartacea e online dell'operatore sanitario del 118 che ha soccorso un bambino di 8 anni gravemente ferito in un incidente stradale sulla Salto-Cicolana, a cui l'infermiere ha tagliato la maglietta di Cristiano Ronaldo CR7 per poterlo soccorrere.



Ieri sera anche la chiamata in redazione di un medico del 118 che ha voluto evidenziare le doti umane dell'infermiere, Cosimo Boccia, di 29 anni, autore del bellissimo gesto di ricomprare da Mariani Sport una maglietta di Ronaldo e regalarla al bambino tuttora ricoverato nel reparto di Pediatria dell'ospedale de Lellis di Rieti.

