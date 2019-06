© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il reatino Cristian Ciaramelletti, prossimo ai 25 anni, pronto a rimettersi in gioco. Con più di 30 gol tra serie D e gli ultimi due anni in Eccellenza, ora spera di tornare nella categoria che lo ha visto esordire a soli 16 anni.«Sono andato via dagli Allievi del Rieti per poi passare a quelli Elitè del Monterotondo. Nello stesso anno sono stato convocato nella rappresentativa regionale e terminata questa esperienza mi ha chiamato il Città di Marino in serie D. Il primo anno con quest’ultima società sono stato integrato alla Juniores Nazionale fino a dicembre quando a soli 16 anni sono stato convocato in prima squadra. Nei miei primi mesi nei Dilettanti ho fatto otto presenze con un gol. Ai tempi ero fuori quota. Sono rimasto al Città di Marino per altre due stagioni e in questo periodo ho potuto giocare il torneo di Viareggio. L’anno successivo sono passato al Sora (serie D): primo anno da under ho concluso la stagione con trenta presenze e sette gol da esterno di attacco. Terminata l'esperienza in Ciociaria sono passato alla Viterbese (serie D) dove sono stato fino a dicembre prima di passare al Fondi (serie D). La stagione successiva sono stato riconfermato ma a dicembre sono andato al Serpentara (serie D). Dal Serpentara sono andato all’Apricena (serie D) in Puglia ma a dicembre sono passato all’Acropoli (serie D). Terminata la stagione sono arrivato all’Unipomezia (Eccellenza) dove sono stato per due anni».«Tra tante quella che ricordo con piacere è stata la stagione al Sora nel mio primo anno di under. Avevo collezionato tutte le presenze andando in gol per sette volte e così giovane non capita a tutti. Purtroppo, come succede spesso, mi sono state promesse varie cose che poi non si sono realizzate».«Ho avuto l’onore di giocare con Delgado, ex Lazio, poi Troise che ha giocato in serie A col Napoli e con il quale ho giocato a Marino. Sia a Sora che con la Viterbese, ho potuto giocare con Rocco Giannone, un giocatore che mi è rimasto molto impresso».«La prima stagione è stata molto meglio della seconda. Il primo anno, a marzo, abbiamo vinto la Coppa Italia regionale poi mi sono rotto il crociato. Era il 18 marzo e questo è successo nella gara di ritorno della Coppa Italia Nazionale contro il Giulianuova. Il 5 aprile mi sono operato e da lì sono stato fermo per sei mesi. Sono rientrato sempre con l’Unipomezia ma intorno a gennaio sono andato via concludendo prima la stagione. Nonostante questo sono abbastanza soddisfatto del mio percorso».«Da un lato sono a favore di questa categoria, oggi i giovani servono molto, bisogna farli crescere nel modo giusto perché come abbiamo visto anche nel calcio italiano della massima serie, tendono a diminuire i calciatori italiani. Ma se da questo lato sono a favore, penso anche che molti under oggi sono raccomandati oppure non hanno le idee chiare di come funziona il calcio. Spesso accade che tolgono il posto a giocatori di esperienza o che giocano perché è il loro anno da Under per poi smettere. Credo che dovrebbero essere fatti dei cambiamenti».«Per il momento ancora non so quale sarà il mio futuro. Si è vociferato qualcosa ma nulla di concreto, spero di tornare in serie D e lasciare l’Eccellenza perché non mi ha entusiasmato».