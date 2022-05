Cremonese in A con gli ex amarantocelesti Gondo, Valeri e Melchiorri. E Maistro...

RIETI - La Cremonese di Fabio Pecchia sbanca Como grazie alla doppietta del bomber Di Carmine, chiude al secondo posto e - insieme al Lecce - torna in serie A dopo 26 anni dalla sua ultima apparizione, datata '95/'96.

Tra i grigiorossi lombardi, però, ci sono storie a tinte "amarantoceleste" tutte da ricordare.

Perché a conquistare la serie A sono stati anche dei volti noti che ultimamente hanno difeso la maglia del Rieti: in primis Cedric Gondo, arrivato nel primo anno di serie C (2018/19) grazie all'intuizione dell'allora presidente Gianluca Marini e il ds Malù Mpasinkatu, prima di essere ceduto alla Lazio di Claudio Lotito, che poi lo girò in prestito alla Salernitana (insieme a Fabio Maistro, ai playoff con l'Ascoli di capitan Federico Dionisi) dalla gestione-Curci per una cifra di poco superiore ai 160mila euro e senza una clausula in favore degli amarantocelesti in caso di esordio in A.



Ma oltre a Gondo, nella Cremonese neopromossa in A c'è anche Emanuele Valeri, terzino sinistro capitolino col vizio del gol, che dopo Rieti ha trovato gloria tra Lecce e Cesena, prima della Cremonese. Da menzionare anche il capitano Matteo Bianchetti, 29 anni, nato a Rieti dove ancora oggi risiedono i nonni e gli altri parenti.