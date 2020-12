RIETI - Sara Miele, reatina, infermiera del reparto di Pediatria e Neonatologia. Sarà la prima operatrice sanitaria dell’ospedale de Lellis a sottoporsi questa mattina al vaccino anti-Covid. L’appuntamento è alle 9 presso la sala prelievi della struttura ospedaliera provinciale.

Dopo di lei toccherà a Elio Naviganti della struttura di assistenza pro-attiva, a Sara di Sabantonio e Donatella Novelli interniste e al cardiologo Massimiliano Angelucci. Sono i primi cinque operatori sanitari dei 40 che tra oggi e domani saranno vaccinati a Rieti. Come nel resto d’Italia, le prime dosi del vaccino anti-Covid sono destinate alle persone che affrontano quotidianamente in prima linea l’emergenza sanitaria.

A seguire, il vaccino sarà effettuato ai pazienti e agli operatori delle case di riposo e delle Residenze sanitarie assistiti della provincia, per proseguire con gli appartenenti alle forze dell’ordine e a quanti lavorano nei vari laboratori analisi accreditati della nostra provincia. Presumibilmente, solo intorno a primavera si può forse ipotizzare le prime dose di vaccino inoculate alla popolazione civile. Tempo per pazientare e, soprattutto, per continuare a seguire le regole primarie di prevenzione anti-covid ce ne è ancora.

Per questa prima giornata di vaccinazione, saranno presenti l’assessore alla Sanità e all’Integrazione socio sanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, il direttore generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo e il direttore sanitario Assunta De Luca.

Spallanzani. All’istituto Spallanzani di Roma proseguono intanto le vaccinazioni iniziate ieri. A fine giornata sono stati 130 i vaccini somministrati al personale sanitario dell’Istituto e alle unità mobili Uscar, fra cui una intera famiglia di medici marito, moglie e figlia. Si tratta della famiglia Magnanelli che ha aderito alle unità mobili sin dalla loro costituzione. Lo comunica l’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio.

