14 Marzo 2021

di Giacomo Cavoli

(Lettura 3 minuti)







RIETI - La storia di Vittorio Bellini è quella di come un servizio d’asporto potenziato al massimo possa aiutare a superare sia il lockdown di un anno fa che, addirittura, consentire di mettere da parte le risorse per inaugurare un terzo locale. Così, in piena pandemia, Bellini si trova ora a gestire a Rieti i due locali di solo pesce de “La lanterna”, sia in via Paolessi che, a partire da venerdì, anche in via Oreste Di Fazio, a Campoloniano, oltre già al Country Club. Una storia in assoluta controtendenza nel mondo dell’imprenditoria.

In particolare, con quanto osservato in generale nel mondo della ristorazione, da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria: quasi un case history, come verrebbe definito nei libri di organizzazione aziendale. Mentre per molti ristoratori reatini l’asporto rappresenta solo le briciole del fatturato originale, Bellini – 58 anni e ristoratore da 32 – già prima che il mondo si scontrasse con il Covid aveva scelto di puntare molto sulla consegna casa per casa: «Sono andato nelle Filippine e in Colombia a trovare degli amici ristoratori e lì ho visto che puntavano molto sull’asporto, nonostante il Covid ancora non esistesse – racconta Vittorio - Perciò quando sono tornato ho deciso di investirci anch’io, comprando una macchina termosaldatrice per mantenere i pasti caldi, un furgone coibentato con il frigorifero, borse e valigie termiche».

A quel punto, sul fronte dell’asporto, durante il lockdown è andata meglio che prima del Covid: «Un anno fa, in questi giorni, con il solo locale di via Paolessi consegnavo i pasti nei due Covid hospital dell’Alcli di Contigliano e Santa Chiara, agli anziani a casa a metà prezzo inclusa la consegna e gratis alle forze dell’ordine impegnate su strada. Ho investito molto sull’asporto, rimettendoci anche di tasca mia rispetto ai prezzi che ho proposto, ma alla fine tutto mi è tornato indietro in termini di pubblicità, consentendomi così di inaugurare anche il nuovo locale a Campoloniano».

Per lui, non affidarsi ai rider è stata una precisa scelta: «Non voglio che tra la cottura e la consegna trascorra troppo tempo – spiega Vittorio - Il pesce non è una pizza, che si può consegnare anche dopo 15 minuti e quando vado a casa di un cliente con il mio furgone, ho molta più riconoscibilità che con una piattaforma di consegna». Il terzo ristorante, il Country Club per ora resta chiuso («E’ un genere di locale che soffre un periodo come questo») ma intanto, fra il centro città e Campoloniano, Vittorio riesce a dare lavoro a nove persone: «Certo, chi poteva immaginare che da lunedì (domani, ndr) comincerà la zona rossa? Ora vedremo come andrà: se il volume di consegne si manterrà alto come lo è stato in questi mesi, forse riuscirò a non dover mettere nessuno di loro nuovamente in cassa integrazione. Ma senza anche l’aiuto di mio fratello Francesco e di mia figlia Vittoria, non sarei riuscito a realizzare tutto questo».