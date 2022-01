Covid, maxi focolaio alla Rsa “Città di Rieti”: tra i 57 ospiti e i 50 operatori sanitari ben 72 sono positivi. Due sono stati ricoverati in ospedale

RIETI - La situazione è emersa nella tarda mattinata di oggi ed è una situazione da far tremare i polsi. Nella Rsa "Città di Rieti", in via Palmiro Togliatti, è eploso un vero e proprio focolaio covid dalle proporzioni gigantesche.

Un focolaio che coinvolge ben 48 dei 57 ospiti e 24 dei 50 operatori sanitari. Due degli ospiti positivi, inoltre, sono stati oggi pomeriggio ricoverati all’ospedale de Lellis. Da capire quel che possa essere accaduto, anche se si pensa che a portare il virus all'interno della struttura sanitaria sembra sia stato un operatore sanitario.